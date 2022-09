“La squadra è ancora incompleta, la dirigenza è al lavoro e sono sicuro che soddisferà le mie richieste”

Prosegue la marcia di avvicinamento all’esordio in campionato, previsto il 16 ottobre, per la Royal Team che, dopo due giorni di riposo, riprende oggi pomeriggio al centro polivalente Pasqualino Gagliardi gli allenamenti.

Sotto gli occhi attenti dello staff tecnico le ragazze si stanno allenando per essere al top della condizione ed acquisire i nuovi schemi. Mister Paolo Carnuccio non nasconde che «la squadra è ancora incompleta, manca qualche elemento per rifinirla ma la dirigenza è al lavoro e sono sicuro che soddisferà le mie richieste. Sono soddisfatto del lavoro che stanno svolgendo le ragazze, si stanno impegnando tantissimo, dimostrano tanta abnegazione e stanno cercando di memorizzare dinamiche di gioco nuove. Ci stiamo anche divertendo, nel senso che imparare nuove metodologie ci fa anche divertire. Aspettiamo fiduciosi che la la società possa completare la squadra, sono contento e devo ringraziare le ragazze per l’impegno che stanno mettendo durante le sedute di allenamento».