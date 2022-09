In casa Promosport nasce la Goalkeeper Academy, la scuola calcio specifica per la formazione e la preparazione dei portieri che permetterà di crescere e valorizzare i giovani aspiranti numeri 1, mettendo al primo posto il valore umano dei ragazzi e rispettando le varie fasi sensibili di crescita, sempre attraverso attività ludiche differenziate per età.

Quello del portiere infatti è un ruolo che, più di ogni altro, abbina alla fatica ed al sacrificio l’amore per lo sport e deve quindi essere frutto di una libera scelta.

L’allenamento e la sua programmazione nell’avviamento al ruolo di estremo difensore passerà attraverso il raggiungimento di alcuni step formativi: sviluppo e consolidamento, capacità coordinative, sviluppo delle abilità motorie e sviluppo delle abilità tecniche.

Le sedute di allenamento si terranno presso lo stadio Rocco Riga. Il lunedì ed il giovedì dalle ore 17 alle ore 19 per i Primi amici (6-7-8 anni), per i Pulcini (8-9-10 anni), e per gli Esordienti (10-12 anni) e martedì, mercoledì e venerdì sempre dalle ore 17 alle ore 19 per il Settore giovanile (13-18 anni)