Cambi di campo e di giorno per due dei prossimi impegni di due compagini lametine

Cambi di campo e di giorno per due tra i prossimi impegni per le compagini lametine tra Eccellenza e Promozione.

Per andare in anticipo televisivo, la gara tra Promosport e Gioiosa Jonica si giocherà al “Rocco Riga” sabato 8 ottobre alle 15.30.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, la Vigor Lamezia ha deciso che ospiterà lo Stilomonasterace il 28 settembre alle 15 al “Gianni Renda” e non al “Guido D’Ippolito” come previsto da calendario.