Basta un rigore di Scalese al 60′, su fallo subito da Riccelli, all’Atletico Maida per battere la Deliese nel terzo turno di Promozione girone B.

Al “Gianni Renda” seconda vittoria stagionale, sempre casalinga e per 1-0 per gli atleti di mister Caruso, scesi in campo con Iozzi, Lucia, Fratia, Comito, Romagnuolo, Grande, Lanzo, Morelli, Fabbricatore, Scalese e Mercuri. A disposizione De Vito, Grandinetti, Gatto, Acebal, Perugino, Decio, Maio, Riccelli, Ianni

Mister Perna partito invece con Foti in porta, Fida, Stillitano, Kenè, Repaci in fidesa, Caseiro, Catalano e Borghetto a centrocampo, Occhiuto, Corrao e Bellamaci in attacco.