Cinquina in rimonta per la Vigor Lamezia in casa del Bivongi

BIVONGI PAZZANO: Fuda, Bangura (8’st Coniglio A.), Coniglio G., Corapi (05), De Pace (06), De Luca (28 st’ Arkaah), Franco, Kamara, Osman (41’st Letotta (05), Saadoui (03) (38’st Tirotta (05), Saraco (28’st Zurzolo (06). A disp Bucchino (06), Raschella, Tassone, Sacca. All. Leotta

VIGOR LAMEZIA: Mauro, Scalise (06), Costanzo (04), Calomino (36’st Giampà), Gallo C., Mascaro, Foderaro M, Silvagni (05) (24’st Covello (04). Foderaro G, Percia Montani (24’st Gullo). Bernardi (41’st Talarico (03). A disp Nascardi, Ianni, Curcio (04), Salerno, Arzente (04), All. Perrone

Arbitro: Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria. Assistenti: Valerio Giuseppe De Leo e Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria

Reti: 20’pt Franco, 47’pt Calomino, 49’pt Bernardi. 1’st Foderaro G., 9’st Percia Montani. 49’st Gullo

Note: Ammoniti: De Pace, De Luca, Foderaro M. Angoli: 2-3 Rec. 4’pt – 5’st

Torna alla vittoria la Vigor Lamezia, lo fa in casa del Bivongi ostico avversario della scorsa stagione. Non partono bene i Lametini, che vanno sotto al 20’della prima frazione di gioco. I padroni di casa galvanizzati dal vantaggio tentano di mettere in sicurezza il risultato, ma gli uomini di Mister Perrone sono bravi a mantenere la giusta calma per contenere gli avversari per poi trovare la giusta determinazione per ribaltare l’incontro. In pieno recupero dei primi quarantacinque minuti l’1-2 che, in qualche modo, decide la partita. Nel secondo tempo, infatti, capitan Foderaro e compagni amministrano e dilagano.

PRIMO TEMPO

12’ triangolazione Scalise, Foderaro G, Percia Montani la conclusione di quest’ultimo termina fuori

18’ lancio di Silvagni dalle retrovie, Fuda in uscita anticipa Percia Montani appena fuori l’area di rigore

20’ calcio di punizione di Kamara, la mette in area, deviazione vincente di Franco

23’ altra punizione in favore dei padroni di casa, conclusione di Bangura dal limite alta

26’ ancora un calcio piazzato per il Bivongi, Kamara ci prova, la difesa biancoverde respinge in angolo

33’SIlvagnii trova in area Percia Montani, bravo Fuda a chiudere lo specchio della porta all’attaccante lametino

38’ tiro al volo di Mascaro, alto

42’ occasionissima Vigor, con Bernardi che davanti al portiere spreca

47’ punizione dalla trequarti, Foderaro M, la mette in area, la difesa di casa respinge, la palla arriva a Calomino che dalla distanza trova l’incrocio dei pali per il pari biancoverde

49’ vantaggio Vigor con Bernardi che in area ha tutto il tempo e lo spazio per battere Fuda.

SECONDO TEMPO

1’ arriva subito il tris della Vigor Lamezia, Foderaro G. sotto porta non può sbagliare

6’ Bernardi intercetta un pallone al limite dell’area, il portiere si distende e devia a lato il tiro

9’ Foderaro G. prova il pallonetto dalla destra, il tiro è un assist per Percia Montani che in tuffo sigla il quarto gol

33’ Gullo ci prova dalla distanza, palla a lato

34’ Gullo ruba palla al limite dell’area ma non riesce a superare il portiere di casa che para alla sua sinistra

36’ traversa scheggiata di Foderato G.

49’ punizione in area di Foderaro M, Gullo al volo gira in rete