Domani finali dei tornei Elite e Open nel Campionato del mondo amatoriale di beach volley BVAW

Seconda giornata di Campionato del mondo amatoriale di beach volley BVAW per la prima volta in Calabria, negli spazi di Hang Loose Beach, a Gizzeria. Un’altra giornata di sole, mare e sport per la seconda giornata di Campionato del mondo amatoriale di beach volley nella splendida cornice della spiaggia di Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille a Gizzeria. Gizzeria si conferma capitale calabrese dello sport ospitando gli atleti – provenienti da Spagna, Russia, Repubblica Ceca, Argentina, Germania, Finlandia, Francia e Italia – coinvolti nei due tornei Elite e Open, che hanno preso il via venerdì 23 settembre.

Oggi si sono sfidate le squadre maschili e femminili nel Torneo Elite e nel Torneo Open, ma gli atleti sono qui già da martedì, coinvolti in un training camp con sessioni giornaliere di allenamento e partite amichevoli.

L’evento Beach Volley Around the World a Gizzeria ha lo scopo di unire lo sport alla promozione turistica del territorio. Gli atleti e lo staff, ieri, sono stati guidati in un’escursione alla scoperta della Calabria, visitando i borghi di Tropea e Pizzo, dove hanno avuto modo di assaggiare il famoso tartufo.

“In Calabria siamo stati accolti a braccia aperte e abbiamo trovato un luogo dove il beach volley può crescere legandosi alle bellezze di questa terra” afferma Josè Salema, vice presidente di BVAW “e poi ci siamo letteralmente innamorati della buona cucina calabrese; stiamo già pensando all’evento del prossimo anno”

L’evento è stato finanziato nell’ambito del bando dedicato ai grandi eventi turistici a carattere sportivo della Regione Calabria ideato dall’assessore al turismo Fausto Orsomarso, organizzato da Circolo Velico Hang Loose Associazione Sportiva Dilettantistica e BVAW, con la partnership di Hang Loose Cottage, Star, Wiink, Ananas Passion Volley e il patrocinio di Calabria Straordinaria.

Per le informazioni in tempo reale si possono seguire le pagine Facebook ed Instagram di Hang Loose Beach e di Beach Volley Around the World – BVAW. Appuntamento a domenica 25 settembre per le finali dei tornei Elite e Open.

Programma:

Domenica 25 settembre

BVAW Torneo Open h.9.00 Pool phase

BVAW Torneo Open h.13.30 Fase eliminatoria

Finali dalle 14.00 alle 18.00

Torneo Elite finale terzo e quarto posto e finale

BVAW Torneo Open h.16.30 finale terzo e quarto posto e finale