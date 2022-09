PROMOSPORT: Zappulla, Perri, Schirripa, Casella (38’st Melina), Miceli, De Martino, Villella (34’st Corigliano), Scozzafava (19’st Comito), Angotti (28’st Kone), Vitale, Umbaca (9’pt Mercurio).

A disp: Sarracino, Mannarino, De Fazio, Limardo.

All.: Perrone.

STILOMONASTERACE: Stillitano, Lagani, Ghergo, Randazzo (20’st Rocca), Sorgiovanni, Coluccio, Papaleo R (1’st Aiello), Belluzzi, Figliomeni, Martinez (20’st Ritano), Mateucci (1’st Papaleo G).

A disp: Caroli, Cascia, Minici, Iorfida, Douiab

All. Caridi.

ARBITRO: Spera di Barletta (assistenti Varacalli di Locri e Varamo di Taurianova)

RETI: 10’ pt Casella, 27’pt Angotti

NOTE: Ammoniti: Casella, Randazzo, Mercurio, Melina, Kone

Angoli: 7-4. Rec: 3’pt, 4’st

Dopo una sconfitta ed un pareggio, arriva al terzo tentativo la vittoria per la Promosport, che vince e convince contro la Stilomonasterace facendo fronte anche all’infortunio di Umbaca in avvio di partita.

Per i reggini, in precedenza reduci da 2 vittorie per 1-0, prima sconfitta stagionale e reti incassate, con mercoledì nuova trasferta a Lamezia Terme, ma questa volta al “Gianni Renda” per la partita di Coppa Italia contro la Vigor Lamezia.

PRIMO TEMPO

0′ padroni di casa in campo con una sorta di 4-1-4-1, ospiti schierati con il 4-3-3

4′ taglio preciso sulla corsa di Umbaca per Villella, Stillitano in uscita chiude lo specchio al numero 27 di casa

9′ dopo un contrasto a limite dell’area Umbaca costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto in campo Mercurio

10′ Promosport in vantaggio: Scozzafava serve sulla corsa Villell che dal fondo del campo trova nei pressi dell’area piccola Casella, pallone sotto la traversa

22′ Papaleo approfitta di un pallone perso da Mercurio, ma il tiro da fuori area si spegne a lato

23′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Coluccio non inquadra la porta da buona posizione

27′ Angotti si sblocca ribadendo in rete il pallone respinto dalla traversa sul precedente colpo di testa di Vitale

36′ cross di Martinez per il colpo di testa di Mateucci, palla a lato

38′ combinazione tra Casella e Villella, conclusione tesa ma centrale tra le braccia del portiere

SECONDO TEMPO

1′ doppio cambio nella formazione di mister Caridi, prima emozione di marca locale con Angotti che prova la rovesciata stilisticamente buona ma poco efficace. Dopo poco ancora il numero 9 eludo il fuorigioco ma davanti al portiere non riesce a trovare la giusta forza e precisione

13′ Martinez ci prova da fuori area, palla che sorvola la traversa

16′ Belluzzi cicca l’assist di Ghergo, ben imbeccato da Giuseppe Papaleo

36′ servito da corner Kone si libera bene sul primo palo ma il colpo di testa è impreciso

37′ Lagani dopo una mischia in area non trova la porta