BIANCOVERDI RAFFAELE: Raso, Crapella, De Fazio, Longo (31’st Caccamo), Giampà, Costantino (31’st Caparello), Bruno, Cannella (22’st Lucia A), Gaetano (10’st Burgo), Leopoldo (17’st Sacco A), Piacente.

A disp: Sacco P, Hanyn, Lucia M, Greci.

All. Montesanti.

SAMBIASE: Cugliari, Michienzi, Miletta (1’st Perri 02), Perri 00 (10’st Calindro), Zurlo, Canino, Gagliardi G (1’st Liparota), Costa (1’st Mancuso), Fortuna, Vasile (10’st Lombardo), Rosi.

A disp: Simonetta, Platì, Tallari, Scarpino P.

All. Gallo.

ARBITRO: Carnevale di Cosenza

RETI: 8’pt Zurlo, 36’pt Piacente (rig), 18′ e 30 st Mancuso

NOTE: Ammoniti: Miletta, Bruno, Costa, Vasile, Sacco A

Angoli: 4-4. Rec: 2’pt, 2’st

Dopo il 5-0 dell’andata, ritorno di Coppa Calabria occasione utile per provare soluzioni di formazione differenti per Sambiase (in campo dal primo minuto anche gli ultimi ufficializzati Cugliari e Perri) e Biancoverdi Raffaele.

Alla fine della gara il punteggio è 3-1 in favore di Fortuna e compagni, con prossimo avversario di Coppa per i giocatori di mister Gallo che sarà la Rombiolese (andata il 19 ottobre a Rombiolo, ritorno il 16 novembre a Lamezia Terme, entrambe le gare alle 14.30), mentre domani per entrambe le compagini sarà già testa al campionato di Prima Categoria con l’ufficializzazione del calendario del girone B.

Il commento di mister Gallo a fine gara: “Nonostante il passaggio del turno fosse già ipotecato dopo la gara d’andata, avevo chiesto alla squadra di non tenere conto del risultato dell’andata ma di considerare la partita come banco di prova in vista del campionato che inizierà domenica. Ho cercato di dare minutaggio a qualche ragazzo che non ha giocato domenica scorsa, ma devo dire che l’atteggiamento del primo tempo non mi ha soddisfatto. Poi nella ripresa abbiamo approcciato meglio la gara e finalmente si sono viste alcune cose positive. Nonostante la vittoria ampiamente meritata credo che la mia squadra possa e debba dare di più perché domenica si comincia a fare sul serio e non possiamo permetterci prestazioni come quella offerta nel primo tempo di oggi. Per mia fortuna la società mi ha messo a disposizione una rosa molto ampia che mi darà la possibilità ogni settimana di far scendere in campo chi si mostrerà più pronto”.

PRIMO TEMPO

8′ Zurlo su punizione porta avanti il Sambiase insaccando da posizione centrale poco fuori l’area sotto l’incrocio alla sinistra del portiere

16′ Costa ci prova da fuori area ma sbaglia mira

20′ Gaetano da calcio di punizione pesca la testa di De Fazio, palla di poco a lato

24′ Piacente con un controllo al volo supera un avversario e mette Leopoldo solo davanti al portiere, Cugliari in uscita bassa vince il duello subendo anche fallo

29′ altra punizione di Gaetano scodellata in area, girata di testa tra le braccia del portiere da parte di Costantino

35′ su un cross dalla destra Gaetano viene cinturato in area, secondo l’arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore: dagli 11 metri Piacente pareggia spiazzando Cugliari

39′ Canino da calcio piazzato chiama Raso alla deviazione sopra la traversa

41′ Costa prova il tiro al volo poco dentro l’area, parata agevole per Raso

46′ Cugliari si salva in angolo sul tiro velenoso di Leopoldo

47′ diagonale di Zurlo lento ma preciso, Raso si allunga e salva la porta

SECONDO TEMPO

0′ mister Gallo opta per 3 cambi ad inizio ripresa, stesso undici dei 45 minuti precedenti per i Biancoverdi

1′ Canino prova il tiro di prima intenzione, Raso respinge con i pugni

5′ Zurlo anticipa De Fazio su pallone dalle retrovie, diagonale al volo che lambisce il palo alla sinistra del portiere

7′ Lombardo pesca sulla corsa Zurlo, girata di prima intenzione che non trova lo specchio della porta

18′ Mancuso trova il pertugio tra palo e portiere per il raddoppio dei giallorossi

28′ Canino dal limite dell’area, pallone che sorvola lo specchio della porta

30′ Zurlo lavora bene in area con Mancuso, palla di ritorno per il numero 11 che trova la doppietta personale