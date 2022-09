Domenica al via il campionato di Prima Categoria, esordio casalingo per Sambiase e Garibaldina

Con il ritorno alla canonica presentazione aperta alle società ed agli addetti ai lavori presso la Sala Convegni a Catanzaro, la LND Calabria ha ufficializzato i calendari dei campionati di Prima Categoria, C1 e C2 Calcio a 5 ed U17 Èlite “Piero Lo Guzzo” s.s. 2022/2023.

Quattro gironi da 16 squadre per la Prima Categoria, 64 le squadre in organico che inizieranno il proprio percorso domenica 2 ottobre; serie C1 C5 a 13 al via sabato 1 ottobre, serie C2 a 20, con inizio previsto per sabato 8 ottobre; U17 Élite che, invece, sarà composto da 12 squadre, con la partenza prevista per domenica 2 ottobre.

Il Presidente Mirarchi, soddisfatto per le prime risposte avute in questo avvio di stagione, ha voluto ringraziare tutte le società augurando un buon campionato, sempre nel rispetto del fair play e delle norme vigenti: “Abbiamo inteso riunire le società di Prima Categoria, Under 17 élite e calcio a 5 anche per far comprendere quanto importante sia la sinergia nel mondo della Lega Nazionale Dilettanti. Ognuno di noi gioca la sua partita, ma dobbiamo ragionare in termini di sistema calcio. E’ importante avere fiducia nell’opera svolta dai calciatori, dagli allenatori, dagli arbitri e dai dirigenti sportivi, ognuno di loro si prepara per svolgere al meglio il proprio ruolo. Con questo auspicio formulo il più grande in bocca al lupo per la stagione che prenderà il via nel prossimo fine settimana”.

Compagini lametine inserite nel girone B, con esordio casalingo domenica per Sambiase e Garibaldina, rispettivamente contro Magisano e Nuova Aiello (curiosamente l’avversaria di Coppa Calabria per i giallorossi di Soveria Mannelli, con terzo incontro nel giro di due settimane), Biancoverdi Raffaele sul campo del San Mauro Marchesato.