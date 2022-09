Il Basketball Lamezia si rifà il look, fino al 10 ottobre in vendita online le nuove divise

Dopo la presentazione del nuovo logo avvenuta settimana scorsa, il Basketball Lamezia rinnova anche le proprie divise da gioco, avviando per un periodo limitato la possibilità di acquistare online le due nuove parature direttamente sul sito della società, basketballlamezia.com. La vendita terminerà il 10 ottobre, giorno successivo all’avvio del torneo di serie C Gold, con sull’aggiornato e-commerce presente anche il resto del merchandising con il logo della fenice gialloblu.

La compagine lametina nuovamente sarà ai nastri di partenza nel girone organizzato dal comitato regionale della Campania, in una stagione che si preannuncia di alto livello data la qualità del roster di molte delle contendenti.

Reduce da un’annata da indiscusse protagoniste, fermatasi solo ai play off a maggio, ora davanti per le fenici ci sarà una fase di profondo restyling avendo salutato diversi dei protagonisti precedenti ed aver così cambiato interamente roster e guida tecnica: coach Umberto Di Martino, lo scorso anno in serie C Gold a Catanzaro, per settare al meglio l’intesa e gli schemi ha già avviato gli allenamenti ed effettuato prime amichevoli in Calabria con il nuovo gruppo squadra, la cui presentazione avverrà settimana prossima in vista della prima gara ufficiale stagionale. Domenica, infatti, inizierà il campionato, con al Palasparti alle 18 ospite il C.B. Napoli, per una stagione che sarà articolata in almeno due fasi e che porterà alla fine 4 compagini ad essere promosse nella nuova serie Interregionale.

Un lungo cammino che vedrà la società gialloblu impegnata anche nel riorganizzarsi dopo le ultime stagioni condizionate dalle misure restrittive pandemiche, cercando di riportare più appassionati possibili al proprio fianco con iniziative dentro e fuori il campo di gioco, e tornare a lottare per un salto di categoria solo sfiorato quattro mesi fa.