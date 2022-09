Al via il campionato di Serie B di Calcio a 5: l’Ecosistem Lamezia in trasferta ad Acireale

Sabato 1 ottobre inizia ufficialmente il campionato di Serie B di Calcio a 5. L’Ecosistem Lamezia Soccer, inserita nel Girone H, è chiamata a dare continuità ai risultati positivi dello scorso anno e l’intenzione della società del presidente Manfredi è di onorare la categoria, disputando un buon campionato.

Il countdown al via ufficiale del campionato ’22/23 è, dunque, partito: esordio in trasferta per gli Orange lametini contro la Drago Acireale (PalaVolcan, Acireale CT, ore 16). A presentare l’inizio della stagione è il presidente Francesco Manfredi: «Da molti anni portiamo avanti il progetto Ecosistem, rappresentando la città di Lamezia Terme nel futsal e nel beach soccer. Sono molto soddisfatto di quanto seminato finora e dell’entusiasmo con cui la società e il roster si stanno approcciando alla partenza della nuova stagione. Sappiamo che nel corso del campionato potremmo incontrare delle difficoltà ma siamo consapevoli della nostra forza e affronteremo ogni sfida senza timori».

Sull’esordio in campionato in quel di Acireale: «I ragazzi si sono approcciati in maniera positiva e propositiva alla preparazione, con disciplina e tanto entusiasmo, rendendomi orgoglioso. Come ogni trasferta anche questa va giocata con attenzione e concentrazione, l’importante è mettere in campo il nostro gioco mettendo a frutto i sacrifici degli allenamenti».