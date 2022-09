Il 2 novembre prossima gara di Coppa Italia per l’Fc Lamezia Terme

Dopo il buon avvio in campionato, per l’Fc Lamezia Terme rese note anche le tappe successive per il cammino in Coppa Italia.

In attesa di conoscere l’avversario, tramite sorteggio, mercoledì 2 novembre si disputeranno i trentaduesimi di finale in gara unica.

In caso di esito favorevole i passaggi successivi saranno, sempre in gara secca: mercoledì 7 dicembre sedicesimi di finale; mercoledì 11 gennaio 2023 ottavi di finale; mercoledì 22 febbraio 2023 quarti di finale; mercoledì 8 marzo 2023 semifinale; sabato 27 maggio 2023 finale.