Questo fine settimana finale di stagione a Gizzeria per il beach volley nazionale

Terminato il Bper Banca Aibvc Italia Tour, occhi puntati nel prossimo fine settimana sul Gran Galà che conclude di fatto la stagione estiva. I migliori 12 giocatori e le migliori 12 giocatrici della classifica generale si sfideranno per la corona di re e regina dell’edizione 2022 al Coolbay Resort.

Si giocherà con la formula del “king” e “queen” ovvero tutti contro tutti. Nella giornata di sabato le pool che assegneranno i primi punti. Poi domenica, nel primo pomeriggio, il girone finale che decreterà i vincitori.

I beacher che scenderanno in campo: Tommaso Casellato, Andrea Lupo, Francesco Margaritelli, Alessandro Marta, Simone Bottai, Marco Negri, Mattia Bartoloni, Diego De Stefano, Jordan Vecchioni, Davide Traini, Nicolò Ludovici, Davide Catinari. «Sarà un momento di festa e anche di grande competizione – afferma Tommaso Casellato -, sarà un’occasione di ulteriore confronto, un momento che chiude una stagione molto positiva e di fatto ci regala un momento anche di svago, lo scorso anno è stato stupendo».

Le beacher che si sfideranno sono: Jennifer Luca, Nicol Bertozzi, Alice Eaco, Alice Gradini, Milena Stacchiotti, Federica Frasca, Jessica Belliero Piccinin, Jessica Allegretti, Giulia Toti, Silvia Leonardi, Valentina Arrigo, Martina Frasca.

L’organizzazione sarà curata nel dettaglio dalla Seila Beach Sport, associazione che in questa stagione ha promosso e lanciato tantissimi eventi sportivi e non. «Saranno due giorni di sport e sociale – dichiara Ilaria Perri, Presidente della stessa SBS -, perché coinvolgeremo anche alcune associazioni benefiche come “Calabria cardioprotetta”, Associazione “Per te” stop violenza sulle donne, Asd Lucky Friends, Susan G. Komen, alla pratica sportiva vogliamo sempre abbinare la solidarietà. Abbiamo una mission, portare lo sport e il beach volley in particolare in Calabria, abbinando la cultura, il turismo e l’enogastronomia».