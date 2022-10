Buona la prima per l’Ecosistem Lamezia che vince 3-1 ad Acireale

DRAGO ACIREALE – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 1-3

ACIREALE: Pappalardo, Casablanca, Finocchiaro C., Anastasi, Finocchiaro A., Musumeci, Lombardo, Fichera, Tomarchio, Raffagnino, Boccaccio, Saraceno.

LAMEZIA: Caffarelli, Deodato, Ecelestini, Gagliardi, Gerbasi, Giampà, Mantuano, Modafferi, Patamia, Rotella, Zerbo.

Reti: Fichera (A), Modafferi (x2, L), Ecelestini (L).

Comincia con una sconfitta il campionato della Drago Acireale che al PalaVolcan cede all’Ecosistem Lamezia 3-1.

Bastano 3 minuti alla formazione granata per sbloccare la gara; il primo goal stagionale porta la firma del solito Fichera che dopo un tiro di Musumeci da due passi gira riesce a girare in porta il pallone del vantaggio. La prima frazione scivola via senza particolari sussulti da entrambe le parti, l’Acireale si difende bene sulle offensive ospiti e prova a fare male in contropiede mancando però di precisione sottoporta.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, anzi i granata vanno più volte vicini al raddoppio ma sprecano tanto con Andrea Finocchiaro, Fichera e Saraceno. La formazione ospite dopo vari tentativi, che hanno spesso chiamato in causa Casablanca, a metà secondo tempo pareggia con un tiro di Modafferi deviato da un giocatore granata nella propria porta.

Il goal segnato dai lametini spacca la partita, perché poco dopo ne arriva un altro: ancora Modafferi sfrutta un’indecisione della difesa granata e trova la rete del vantaggio. Gli acesi assorbita la botta provano a reagire con Tomarchio e Raffagnino ma gli ospiti si chiudono bene in difesa.

Mister Bosco prova, dunque, la carta del portiere di movimento ma un passaggio sbagliato di Finocchiaro A. regala il pallone a Ecelestini che dalla sua metà campo sigla il goal del 3-1 e manda i titoli di coda alla gara.