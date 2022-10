“Non ci possiamo permettere di ignorare i dettagli, come squadra dobbiamo sempre crescere sotto questo aspetto”

Nuova trasferta per l’Fc Lamezia Terme, partita oggi alla volta di Acireale dove domani scenderà in campo per il terzo turno del girone I di serie D.

«Troveremo una squadra reduce da un pareggio ed una sconfitta, quindi un ambiente alla ricerca di rivalsa» rimarca mister Novelli, «sicuramente come tutte le partite sarà difficile se non mettiamo in campo la giusta intensità, idee di gioco ed atteggiamento, dobbiamo ricercare la giusta interpretazione con insistenza soprattutto nei momenti di difficoltà. A Castrovillari dopo il pareggio la squadra non si è abbattuta, ma non deve essere un caso isolato ma bisogna dare continuità».

Il tecnico dei gialloblu presenta così l’avversario: «l’Acireale ha come identità un 3-4-1-2 o 3-4-2-1, cambia spesso in corsa. Il modulo di gioco dipende dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione e lo stato di forma degli avanti, in attacco hanno preso un giocatore molto bravo come Coulibaly, punta centrale, che si è inserito in una squadra di qualità ed esperienza. Dovremmo sempre giocare sui millimetri di campo, non ci possiamo permettere di ignorare i dettagli e come squadra dobbiamo sempre crescere sotto questo aspetto».

Sono invece 23 i convocati da mister Marchese, con assente per squalifica Carbonaro ma già in lista l’ultimo acquisto Coulibaly, non ancora Arquin a cui dovrà arrivare il transfer.

Dalla rosa a disposizione non sono partiti per la Sicilia solo Talarico e Caliò, mentre pomeriggio è arrivata un’altra vittoria per l’under 19 al “Rocco Riga” contro il Castrovillari per 3-1: per i gialloblu a segno Mazza, Persico e Brianza, per gli ospiti Fiore.