VIGOR LAMEZIA: Mauro, Scalise, Costanzo (42’st Talarico), Calomino (44’st Salerno), Gallo C, Mascaro, Giampà, Silvagni (29’st Curcio), Foderaro G, Percia Montani (28’st Gullo), Bernardi (47’st Arzente).

A disp: Nascardi, Gallo M, Covello, Foderaro M.

di 10 Galleria fotografica Vigor Lamezia - Roccella









All.: Perrone.

ROCCELLA: Perez, Bova (49’st Chiera), Orlando (40’pt Nata), Isaia (45’st Sgambelluri), Pereyra, Sowe, Barillaro, Risso, Reinoso, Sorgiovanni, Darboe.

A disp: Schiavello, Oppedisano, Cejas, Albanese, Carni.

All: Squillace.

ARBITRO: Zappa di Cosenza (assistenti Morgena e Vommaro di Paola)

RETI: 9’ pt Foderaro G, 15’pt Bernardi, 4’st Sorgiovanni, 26’st Percia Montani

NOTE: Ammoniti: Barillaro, Foderaro G, Gallo C, Pereyra

Angoli: 2-4. Rec: 1’pt, 5’st

Dopo un primo tempo in controllo e chiuso con il doppio vantaggio, ed un primo quarto della ripresa con un calo di concentrazione che aveva rimesso in gara il Roccella, la Vigor Lamezia gestisce meglio la gara e porta a casa i 3 punti per uno score che poteva avere anche un gap più ampio viste le occasioni non sfruttate dai biancoverdi.

PRIMO TEMPO

0′ in panchina poiché non al meglio, Marco Foderaro fa le veci nel dare indicazioni tattiche di mister Perrone, squalificato, mentre sull’altro versante mister Squillace deve gestire giocatori che rispondono a più idiomi sia linguistici che calcistici

2′ Giampà approfitta di un mancato intervento difensivo e serve l’assist per Giovanni Foderaro, conclusione però murata dal portiere in uscita

9′ Vigor Lamezia in vantaggio: Bernardi supera in velocità sulla destra Sowe, palla tesa al centro dove Giovanni Foderaro controlla in due tempi ma trova il tocco vincente davanti a Perez

15′ raddoppio biancoverde: Bernardi riceve spalle alla porta all’altezza del vertice sinistro dell’area piccola, torsione sul posto e tiro di prima intenzione sul palo che Perez non copre a dovere

20′ combinazione tra Percia Montani e Giovanni Foderaro, palla intercettata da Pereyra che svirgola con il destro sfiorando l’autogol, palla che supera a campanile la traversa

25′ Isaia prova il destro dalla distanza, Mauro si stende e devia in angolo

30′ pallone scodellato in area da calcio di punizione, colpo di testa di Reinoso che termina a lato

32′ schema da calcio piazzato che porta Giovanni Foderaro alla conclusione da fuori area facile preda di Perez

SECONDO TEMPO

4′ Mauro devia a mano aperta un tiro cross da fondo campo, palla vagante che arriva a Sargiovanni che controlla e dimezza lo svantaggio

13′ lancio sulla corsa di Bernardi per Giovanni Foderaro che fa la cosa più difficile, lo stop, ma poi si allunga troppo la palla facendo fallo su Perez in uscita e rimediando così anche un cartellino giallo oltre alla chance mancata

24′ Bernardi prova lo scarico al centro da fondo campo, in corsa Silvagni salta ma non impatta bene con l’addome il pallone favorendo il salvataggio della difesa ospite

26′ ristabilisce le distanze la Vigor Lamezia: palla persa in mezzo al campo dal Roccella, verticalizzazione per Giovanni Foderaro che trova sul palo opposto il colpo di testa vincente di Percia Montani

42′ sponda di Foderaro per Gullo, tentativo di conclusione di prima intenzione che non trova lo specchio