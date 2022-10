Lamezia Terme vince in casa dell’Acireale di stretta misura una gara combattuta

ACIREALE (4-3-2-1): Truppo; Medico (70′ Maniscalco), Russo, Brugaletta, Tumminelli; Limonelli (80′ Fratantonio), Bucolo, Palermo (63′ Carrozza); Savanarola, Lo Monaco (65′ Barbara); Coulibaly. A disp.:Giappone, Castorina, Joao Pedro, Mollica, Rotella . All. Marchese.

LAMEZIA (4-3-3): Mataloni; Kanoute, Silvestri, Cadili, De Luca; Cristiani (63′ Emmanouil), Maltese (80′ Borgia), Maimone; Addessi (85′ Abatneh), Fangwa (80′ Ferreira), Terranova (70′ Cunzi). A disp.: Pasqua, Martino, Talarico, Tipaldi, Zulj, Alma. All. Novelli.

ARBITRO: Raineri di Como (assistenti Bosco di Lanciano e Gentile di Teramo)

MARCATORI: 15′ Maimone, 23′ Addessi, 33′ Savanarola (r)

NOTE: Espulsi 53’Bucolo, 82′ De Luca.

ammoniti Maltese, Kanoute, Savanarola, Silvestri, Abatneh.

Minuto 77′ Savanarola sbaglia un calcio di rigore

Tre punti per rimanere insieme al Catania in testa alla classifica a punteggio pieno per il Lamezia Terme, che però torna dalla trasferta in casa dell’Acireale con una vittoria di stretta misura e molto combattuta anche nella ripresa.

Partono subito bene i gialloblu, con Maimone tornato titolare e capitano che sigla il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo al quarto d’ora, con Addessi 8 minuti dopo a trovare il secondo centro stagionale consecutivo.

Gara che però non è chiusa, e Savanarola si procura e realizza il penalty che riapre la gara prima dell’intervallo.

Ad inizio ripresa Acireale che si trova sotto di un uomo per l’espulsione di Bucolo (doppio giallo in serie), ma dopo varie occasioni non concretizzate dal Lamezia a 23 minuti dal termine l’Acireale ha l’occasione per il pareggio: sul dischetto nuovamente il capitano dei siciliani, ma questa volta Mataloni para il penalty.

Emozioni che però continuano ancora, con ad 8 minuti dal termine De Luca a dover lasciare il campo per cartellino rosso, ma il risultato non muta dal 2-1 per la truppa di Novelli.

Mercoledì pomeriggio turno infrasettimanale casalingo per i gialloblu, che ospiteranno al “Guido D’Ippolito” la Sancataldese.