Sambiase senza affanni a valanga sul Magisano

Sambiase (3-4-2-1): Simonetta; Rosi, Lombardo, Miletta; Perri (’02), Michienzi (1’ st Tallari), Costa, Platì (’01) (4’ st Calindro ‘02), Mancuso (10’st Perri ’00), Canino (10’st Scarpino P.); Zurlo (10’ st Scarpino G.). A disposizione: Cugliari (’02), Gagliardi G. (’02), Liparota, Vasile. Allenatore: Paolo Gallo

Magisano: Aiello Gianluca, Manfreda (31’ st Aiello), Mass, Brutto, Citriniti (13’ st Catanzaro), Trapasso, Tozzo, Pupo, Costantino A. (31’ st Costantino D.), Pisani, Sano. A disposizione: -. Allenatore: Enzo Mangone

Arbitro: Frascà di Locri

Marcatori: 4’ Canino (S), 17’ Canino (S), 36’ Mancuso (S), 37’ Zurlo (S), 44’ Zurlo (S), 46’ Costa rig, 5’st Costa (S), 17’ st Scarpino P. (S), 18’ st Scarpino G., 37’ st Perri A. ’00 (S), 39’ st Calindro (S)

Note: ammoniti: Michienzi (S)

Vittoria larga per il Sambiase all’esordio nel girone B di Prima Categoria. I giallorossi di mister Gallo si impongono 11-0 sul Magisano, per una gara che risulta alla fine come un test di inizio stagione.

Il commento di mister Gallo a fine gara: “Difficile commentare una partita nella quale il risultato già dice tutto. Era importante dare un segnale forte già dalla prima gara. Abbiamo incontrato una squadra che rispetto a noi è indietro su tanti punti di vista e gli auguro che possano in futuro sistemare il proprio organico e raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Noi andiamo per la nostra strada e ci prepariamo già da domani alla trasferta di Crotone contro il Real Fondo Gesù, una squadra che annovera giocatori che conosco e che sicuramente vorranno riscattare la brutta sconfitta subita oggi. Noi dovremo andare con la nostra solita mentalità di provare a portare a casa i tre punti e continuare il nostro percorso verso il nostro obiettivo”