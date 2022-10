PALMESE: Licastro, Arcuri, Barbera, Tapia, Pititto, Misale, Infusino, Giorgi, Fiorino, Sapone, Artuso.

A disp.: Russo, Leonello, Garibaldi, Illuminato, Lavecchia, Legato, Boccaccini, Villareal, Giovinazzi. All.: Crucitti.

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Gerandinetti, Gatto, Comito, Romagnuolo, Grande, Aceball, Morelli, Fabricatore, Scalese, Riccelli.

A disp.: Catanzaro, Decio, Fratia, Mancuso, Perugino, Mercuri, Maio, Lanzo. All.: Caruso.

ARBITRO: Idone di Reggio Calabria (assistenti Celestino e Azzarà di Reggio Calabria)

Sconfitta in casa della Palmese per l’Atletico Maida, con gara che dopo un primo tempo senza reti ed equilibrato cambia marcia nella ripresa.

Nei primi 45 minuti ci provano senza grossa fortuna Sapone e Licastro sui due fronti, nel secondo tempo padroni di casa che subiscono una doppia scossa: prima una traversa colpita con pallone non ribadito in rete dagli avanti neroverdi, poi il vantaggio per gli ospiti ad opera di Scalese con una pregevole conclusione balistica dopo 5 minuti dal rientro in campo dall’intervallo.

L’1-1 arriva dopo soli 3 minuti ad opera di Infusino, iniezione di fiducia per i giocatori di mister Crucitti che ribaltano la contesa al 70′ con Misale da dentro l’area di rigore.