Vittoria per la Promosport allo scadere 1-2 in casa del Rende

RENDE: Franza, Corbo, Mazzotta ( Pignataro 21’st), Riconosciuto, Novello, Tommasi, Osso, Ciardullo ( Sicilia 41’st),Della Rocca, Scarpelli, Sidoti ( Pagliaro 33’st),

A disp. Filipelli, Benvenuto, Fuoco, Chieffa, Le Piane, Chiodo. All. Viscardi

PROMOSPORT: Zappulla, Perri (Jovino 23’st), Schirripa, Casella, Miceli, De Martino, Corigliano (Colosimo 18’st), Vitale (Kone 14’st), Angotti, Comito (Melina 42’st), Villella.

A disp. Mercuri, Mannarino, De Fazio, Limardo, Ventura. All. Morelli

ARBITRO: Navarino di Taurianova (assistenti Galardo di Crotone e Chindamo di Reggio Calabria

Vittoria importante per la Promosport, che allo scadere porta a casa i 3 punti, battendo 1-2 il Rende in una gara disputata a porte chiuse.

Dopo appena due giri di lancette bianco azzurri subito pericolosi : Vitale serve Corigliano, il quale dalla sinistra crossa al centro per Villella che spedisce alto. Al 18’ gli undici di mister Morelli si rendono nuovamente pericolosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Comito serve Villella che tenta il tiro ma Franza respinge. Al 28’ e’ ancora Promosport : scambio tra Comito e Corigliano, quest’ultimo serve Angotti ma il colpo di testa dell’attaccante biancoazzurro colpisce il primo palo. Al 34’ la squadra di casa sfrutta al meglio la prima occasione utile con Scarpelli che firma la rete del vantaggio. Si va al riposo sul risultato di 0-1.

Nella ripresa i bianco azzurri sono padroni assoluti della partita. Al 47’ Comito dal limite dell’area tenta il tiro ma Franza respinge. Al 59’ la Promosport guadagna un calcio di punizione: Comito si incarica della battuta e spedisce in area, Miceli ci prova di testa ma spedisce sul fondo. Al 75’ Angotti viene atterrato in area, per il direttore di gioco è rigore. È proprio l’attaccante bianco azzurro a trasformare dagli undici metri, riportando il risultato in parità. Al 90’ gli undici di mister Morelli sprecano l’occasione di portarsi in vantaggio: Villella si invola in area di rigore e serve Jovino, il quale calcia in porta ma il portiere blocca la palla sulla linea.

Nei minuti di recupero arriva il gol vittoria con Angotti, bravo a deviare in rete un potente tiro di Villella.

La prossima giornata, sabato 8 ottobre, vedrà i bianco azzurri impegnati con il Gioiosa Jonica tra le mura amiche del Rocco Riga per l’anticipo televisivo.