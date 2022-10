Andrea Lupo, Marco Negri e Federica Frasca re e regina del BPER Banca AIBVC Italia Tour

A esser incoronati re e regina del BPER Banca AIBVC Italia Tour sono stati Andrea Lupo, Marco Negri e Federica Frasca. I tre protagonisti hanno conquistato il Gran Galà, andato in scena nel fine al Coobay Resort di Gizzeria Lido, nel cuore della Calabria.

I migliori 12 giocatori e le migliori 12 giocatrici della classifica generale si sono sfidati per la corona di King e Queen dell’edizione 2022 tra mare, sole e vento, che ormai ha accompagnato gli ultimi appuntamenti di questa intensa stagione estiva. Nel maschile c’è stato un pari merito (per vittorie e punti fatti) tra Marco Negri e Andrea Lupo, nel femminile successo per Federica Frasca.

Nell’ultimo raggruppamento sono arrivati Tommaso Casellato, Mattia Bartoloni, Andrea Lupo e Marco Negri, tre romani e un milanese trapiantato a Cesena. È stato un testa a testa e alla fine con un ex equo la vittoria è andata a Negri e Lupo, che afferma: “Non era facile vincere perché avevo pressioni da tutte le parti, ma sono rimasto concentrato. Questa formula è speciale, ringrazio l’AIBVC che pensa a noi atleti e organizza molti eventi. Il circuito è stato bellissimo, il livello si è alzato, ma anche l’amatoriale sta crescendo”.

Le parole di Negri: “Sono contento per essermela giocata alla pari con tutti e con Lupo ancora di più visto il suo palmares”. Terzo Casellato, quarto Bartoloni.

Nel femminile Federica Frasca ha avuto la meglio nell’ultimo girone su Silvia Leonardi, alla fine terza, Jessica Allegretti, quarta, la sua compagna di squadra, Alice Gradini, seconda. La romana ha conquistato la corona per una manciata di punti all’ultimo match. È stata una stagione fantastica con quattro successi di tappa e un secondo posto: “Mi sono divertita tanto, oltre i successi ho trovato tanti amici. Ho chiuso alla grande con Alice, la mia compagna, mi sono emozionata tanto. Con lei c’è un rapporto stupendo, è bello superare assieme le difficoltà e vincere non solo in campo, ma anche nella vita. Nel mio futuro c’è ancora il beach volley”.

L’organizzazione è stata curata nel dettaglio dalla Seila Beach Sport, associazione che in questa stagione ha promosso e lanciato tantissimi eventi sportivi e non. Quello andato in scena in Calabria è stato l’ultimo appuntamento della stagione. Cala il sole, ma c’è grande soddisfazione e consapevolezza. Le parole di Marco Negri, nelle vesti di consigliere AIBVC: “Vogliamo ringraziare tutti i giocatori che ci hanno regalato dei week-end di gioco di grandissimo livello, abbiamo aumentato il numero dei partecipanti in modo esponenziale rispetto all’anno precedente, sono aumentate le candidature per ospitare le tappe, ne abbiamo dovute scegliere solamente 9, il livello è cresciuto molto. Le coppie sono aumentate anche grazie a tutto il lavoro sul territorio dei club. Un ringraziamento ai promoter locali, alle amministrazioni locali, agli sponsor, su tutti BPER Banca, nostro compagno prezioso, e poi a Wilson, VBItaly, V2-Sportswear, Physio Sport Academy, che ci ha seguito passo passo in tutti gli appuntamenti, a BVU Tech impianti sportivi e SirDeco. Siamo assolutamente contenti di come stia procedendo l’attività dell’Associazione, nata da poco più di due anni. Giusto il tempo di riprenderci e poi si riparte per la stagione invernale, dove si confermerà un’attività ricca di eventi finalizzati alla promozione del nostro bellissimo sport per tutti gli atleti dei club d’Italia”.