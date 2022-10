Tra i premi di Benemerenza 2022 anche il presidente della Promosport

Sabato a Roma si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi di Benemerenza 2022. La Lega Nazionale Dilettanti anche quest’anno ha onorato società, dirigenti federali e dirigenti di società che si sono particolarmente distinti nella propria attività e che hanno raggiunto importanti traguardi di longevità all’interno del mondo LND. Tra i premiati il Presidente Angelo Raso Folino per aver raggiunto il traguardo dei 20 anni come dirigente, con a ritirare il premio il Vicepresidente Promosport Enrico Liotta.

Queste le parole del Presidentissimo dei biancoazzurri, assente alla cerimonia per sopraggiunti impegni lavorativi: “Gentilissimi e cari amici, in questo momento mi sento di ringraziare tutti gli addetti ai lavori che negli anni hanno dato il loro contributo alla Promosport. Credo infatti che questo riconoscimento non sia solo mio, ma frutto del lavoro di tutti, un premio collettivo dedicato a tutti quelli che ci hanno messo e continuano a metterci il cuore. In questi momenti non bisogna dimenticare i sacrifici di presidenti, dirigenti, staff tecnici e giocatori che ci hanno preceduto. Una dedica particolare al caro amico Antonio La Gamba che ci ha lasciato alcuni anni fa”.