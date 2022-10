“Sancataldese squadra che gioca e fa giocare, ma non esistono partite facili in questo campionato”

Nuovo impegno infrasettimanale per l’Fc Lamezia Terme, che domani pomeriggio al “Guido D’Ippolito” ospiterà la Sancataldese.

Nella consueta conferenza stampa di presentazione del turno mister Novelli mantiene fede alla linea di azione già enunciata in precedenza in merito alla possibilità o meno sul proseguire il turnover previsto in questa fase di impegni ravvicinati. «Partite ravvicinate richiedono anche impegni diversi, dobbiamo gestire i tipi di giocatori che abbiamo» spiega il tecnico dei gialloblu, che domani dovrà fare a meno di certo del terzino sinistro De Luca, espulso ad Acireale (primo cartellino rosso per la squadra del presidente Saladini in questa stagione), con Abatneh in vantaggio su Tipaldi per la maglia da titolare.

Avversario di turno la Sancataldese, secondo Novelli «una squadra che gioca e fa giocare, ma non esistono partite facili in questo campionato. Dobbiamo continuare ad avere disposizione al sacrificio, la squadra è in crescita in personalità e forma, ha una sua impostazione di gioco e crescere con l’idea di far meglio».

In testa solo due squadre si trovano a punteggio pieno dopo 3 turni, ma il tecnico reputa che non sia già delineata la lotta in vetta con il Catania: «non guardiamo la classifica ora, durante la settimana in campo dobbiamo pensare a fare bene noi, non badare ai risultati degli avversari. Il nostro percorso di crescita non ci permette distrazioni o errori di superficialità. Sappiamo a livello interno che la strada è ancora lunga, la stagione è appena iniziata ed anche se stiamo trovando i primi risultati dobbiamo basarci sulle nostre capacità».

Nelle ultime due uscite 3 rigori subiti, occasioni che hanno permesso agli avversari di mantenersi in gara, aspetto che però Novelli suppone sia messo in conto: «cali di concentrazione o di tenuta in questa fase devono essere evitati, ma sono normali essendo ancora ad inizio stagione. Nelle ultime uscite abbiamo subito anche degli episodi a nostro sfavore che hanno tenuto in gioco gli avversari, ma non cerchiamo alibi. Guardiamo invece alla prestazione dell’arco dei 90 minuti, sia a Castrovillari che ad Acireale la squadra ha retto ed è un fattore positivo. Cercare di giocare in modo più propositivo comporta anche un dispendio maggiore di energie».

Di contro gol arrivati anche da schema da calcio d’angolo nelle vittorie in trasferta: «le situazioni da palla inattiva sono provate in settimana, ma come lo sono le idee di gioco che chiedono anche la giusta pazienza per essere attuate al meglio».