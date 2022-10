L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore classe 2002 Simone Tutino.

Dopo le esperienze nei settori giovanili di Cosenza e Reggina, è approdato in prima squadra alla Fidelis Andria in serie D nella stagione 2020-2021. Quindi, lo scorso anno, nuova avventura con la maglia del Sersale in Eccellenza.