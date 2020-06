Salta anche la decima edizione di Trame, prevista inizialmente dal 17 al 21 giugno

Tra qualche giorno avrebbe preso il via la decima edizione di Trame.Festival dei libri sulle mafie, previsto inizialmente dal 17 al 21 giugno, ma anche questo appuntamento lametino è saltato e quindi non si terrà neanche in versione ridotta su Corso Numistrano.

Intanto gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici hanno preso parte al progetto Trame a Scuola che ha coinvolto la maggior parte degli Istituti Scolastici della città di Lamezia anche attraverso la didattica a distanza. Bambini e ragazzi hanno elaborato con nuovi linguaggi i valori di legalità e giustizia che attraverso i libri l’Associazione Antiracket Lamezia Onlus e la Fondazione Trame promuovono.

Trame People On Air da par suo continua tutti i giovedì alle 19.30 in diretta sui canali Facebook e Youtube di Tramefestival.

«Sogniamo di rivederci e festeggiare in piazza insieme 10 anni di una esperienza preziosa, nata dall’intuizione di un manipolo di sognatori, e consolidatasi negli anni grazie al sostegno prima di tutto dei soci dell’Associazione Antiracket Lamezia Onlus dove – ha sempre affermato il Presidente Armando Caputo – i protagonisti sono tutti coloro, donne e uomini, giovani e meno giovani, che scelgono di sedersi in piazza e partecipare ad un cambiamento in atto che ha contribuito a dare una sogno di riscatto contro le mafie anche alla nostra comunità».