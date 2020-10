Sabato pomeriggio seconda escursione storica naturalistica con tappa a Caronte

L’associazione di Promozione Sociale Ambrosia prosegue il suo programma di escursioni storico-naturalistiche sul territorio lametino. Quattro tappe importanti che raccontano il territorio non solo a livello paesaggistico e naturalistico ma anche sul piano storico e religioso.

Dopo la prima effettuata in contrada Acquafredda alla scoperta della Chiesa del Miracolo e del Colle dell’infinito – Polveracchio, sabato ci si prepara ad un’altra passeggiata. La zona prescelta per la seconda uscita è località Caronte.

Si parte alle 16 dal santuario della Madonna di Porto Salvo e poi si prosegue per l’ulivo secolare, la gurna nell’area termale pubblica e l’acquedotto borbonico.

Così come è stato per la prima passeggiata, anche l’evento di sabato, a causa dell’emergenza pandemica sarà riservato a sole 20 persone. I promotori dell’iniziativa, garantiscono naturalmente il pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, riguardo al distanziamento sociale e all’uso delle mascherine. Inoltre, si consiglia un abbigliamento comodo per vivere piacevolmente la passeggiata e per meglio godersi la bellezza dei luoghi che si andranno a visitare.

I volontari dell’Associazione Ambrosia esprimono la loro soddisfazione per la buona riuscita della prima passeggiata e sono convinti che anche l’appuntamento di sabato prossimo si rivelerà un importante di riscoperta e valorizzazione di un territorio come quello lametino, ancora quasi sconosciuto ai lametini stessi. Il terzo appuntamento, in programma per metà ottobre, condurrà gli escursionisti tra i vicoli di Serracastagna.