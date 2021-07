Si terrà questo fine settima l’esito del laboratorio teatrale Kalt 7 di Scenari Visibili.

Sabato e domenica alle 21 all’interno del Tip teatro in scena Family, che «nasce da un tentativo di rileggere la vita vissuta di questi ultimi tempi, l’isolamento, la pandemia, la paura, la voglia di ripartire, un convivio di persone prova a domandarsi , a comprendere, si racconta, si parla, fioriscono storie, episodi curiosi, cadono fotografie e si fanno considerazioni, tutto attorno ad un fuoco, ad un totem o dovunque ci sia voglia di condividere» viene spiegato nella presentazione.

Family è il risultato del laboratorio Kalt blu 7.0 , curato da Dario Natale e partito ad ottobre del 2020, mentre si sottolinea che «durante i mesi di lock down ci sono stati tanti incontri a distanza, durante i quali ci si è confrontati su un alfabeto, un linguaggio comune, poi l’inizio timido, graduale, inarrestabile dei momenti di sala, un esito fortemente voluto da tutto il gruppo, realizzatosi anche grazie alla disponibilità del Tip teatro, presidio ormai irrinunciabile. Family non spiega, Family non urla, in realtà è la storia di un processo di conoscenza, di scambio, di attese, di abbracci, di nascita di una Comunità che vuole andare oltre, passare attraverso».

In scena Fedora Cacciatore, Laura Chirumbolo, Giuliano Cirillo, Loredana Fittante, Eugenio Pino, Francesco Scardamaglia, Rosetta Vergori.

Posti limitati, regole anti covid, necessaria la prenotazione allo 0968521622