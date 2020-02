Disagi idrici lunedì per riparazioni sulla condotta di adduzione dell’acquedotto Sambuco

Sorical ha comunicato che, per una serie di interventi urgenti da eseguirsi sulla condotta di adduzione dell’Acquedotto Sambuco nella giornata di lunedì, consistenti nella riparazione di una perdita e della sostituzione di una serie di saracinesche di scarico usurate, sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi di Canneto, Sambiase basso, Sambiase alto e Caronte, dalle ore 8 fino ad ultimazione lavori.

Pertanto dal primo pomeriggio fino a tarda sera potranno verificarsi dei disservizi nelle seguenti zone: Loc. Canneto, Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via S. Foderaro e traverse a scendere e Via il Guiscardo a salire fino all’edificio Scolastico, Sambiase centro, Viale S. Bruno, Via Cerasolo, Via delle Rose, Sambiase zona alta e Caronte.