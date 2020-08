Seat Ibiza si ribalta su via Martiri di Nassirya, a bordo madre e figlia trasportate in ospedale

LA squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta pochi minuti fa in via Martiri di Nassirya per un incidente stradale.

Coinvolta una Seat Ibiza che, per cause in corso di accertamento, finiva fuori strada ribaltandosi. A bordo 2 passeggeri, la conducente e la figlia. Quest’ultima abbandonava autonomamente la vettura mentre i vigili del fuoco provvedevano ad estrarre dall’abitacolo la conducente.

Ambedue affidate alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto presso struttura ospedaliera, l’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì a mettere in sicurezza la vettura e la zona interessata dal sinistro.

Polizia Stradale sul posto per gli accertamenti di competenza.