I militari Croce Rossa Italiana del NAAPro sono intervenuti a seguito di una richiesta di assistenza da parte degli artificieri dell’Esercito.

Giunti sull’arenile di Lamezia Terme, a pochi passi dal pontile ex Sir, per il ritrovamento di una mina anticarro tedesca, contenente 5,5 Kg di tritolo, ritrovata a 15 cm di profondità, le operazioni sono andate avanti nel corso della mattinata prima di far brillare l’esplosivo.

Ad assistere alle operazioni presenti anche polizia e carabinieri.