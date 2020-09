Possibili disagi idrici domani per la riparazione della condotta in via Murat

La So.Ri.Cal. S.p.A., con nota Prot. n. 150 del 14/09/2020, comunica che “per la riparazione di una perdita urgente da eseguirsi sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco lungo Via Murat, nella giornata di domani, martedì 15 settembre 2020, sarà interrotta l’erogazione idropotabile dalle 8 alle 17 e comunque fino all’ultimazione dei lavori”, ai serbatoi di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte.

La nuova perdita riscontrata dalla società regionale si presenta, benché in tratti diversi, sullo stesso sistema di adduzione che, un paio di giorni fa, è stato interessato da un altro intervento di riparazione So.Ri.Cal. La vicinanza tra i due eventi non ha permesso a tutti i sistemi di accumulo coinvolti di riempirsi adeguatamente per poter svolgere il compenso giornaliero richiesto da questa nuova sospensione idrica.

Pertanto, eventuali disservizi nella fornitura del servizio idropotabile potranno verificarsi a partire dalla tarda mattinata di domani.

Ad ogni modo la Lamezia Multiservizi garantirà la fornitura nei limiti della risorsa accumulata all’interno dei diversi serbatoi, cercando di arrecare minori disagi alla popolazione coinvolta.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia