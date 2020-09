Taglia l’erba nel giardino e getta tutto in prossimità del Torrente Piazza, la Forestale lo segnala al Comune per l’ordinanza

Taglia l’erba nel giardino e getta tutto nel terreno davanti casa, invece che affidarsi allo smaltimento verso gli impianti autorizzati, ma a scoprirlo c’è il personale del Reparto Stazione Carabinieri Forestale di Lamezia Terme che il 1 settembre segnala tutto al Comune, il quale oggi ha emesso apposita ordinanza di rimozione per abbandono di rifiuti urbani non pericolosi a carico di B.F.

Inoltre, si legge nell’ordinanza, «a seguito di ulteriore comunicazione del Comandante della Stazione Carabinieri forestale di Lamezia Terme, sembra che il deposito incontrollato di rifiuti consistenti in sfalci di erba sia avvenuto in prossimità del Torrente Piazza con possibilità di ostruzione dell’alveo fluviale e conseguente diminuzione del normale deflusso delle acque», motivo in più per il quale viene richiesto «il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei rifiuti urbani CER 20 03 a proprie spese e cura, al ripristino dello stato dei luoghi interessati dall’abbandono di rifiuti urbani non pericolosi», e di «provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente, attraverso il conferimento degli stessi presso impianti specializzati, al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi della normativa vigente con tracciabilità dell’avvenuto corretto smaltimento con la compilazione dei formulari di accompagnamento; che lo smaltimento dei rifiuti avvenga tramite ditta autorizzata e che al termine delle operazioni di smaltimento copia dei formulari (1° e 4° copia) siano trasmessi al Comune».