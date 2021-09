Cambiano i volti ma non l’impegno del comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro. Nuovi ufficiali in posti strategici pronti a continuare nel solco del lavoro dei loro predecessori e imprimere linfa alle importanti attività in campo.

A presentare oggi nel Comando Legione Calabria i nuovi ufficiali è stato Antonio Montanaro, comandante provinciale di Catanzaro . Si tratta del colonnello Roberto Di Costanzo, nuovo comandante del reparto operativo. “Prende una importante eredità e finora è stato impiegato al comando generale ed è stato comandante del Nucleo operativo di Napoli. Ha nel suo passato anche esperienze in Calabria”, spiega Montanaro.

Il maggiore Andrea Romanelli guiderà il Nucleo investigativo e viene dal comando della compagnia di La Spezia. Il maggiore Giuseppe Merola è alla guida del Nucleo operativo di Lamezia Terme e fino a poco tempo fa ha comandato la compagnia di Cosenza.

Il capitano Migliano guiderà il comando di Soveria Mannelli e proviene da Isola Capo Rizzuto e “ha una grande conoscenza delle dinamiche del territorio”, ha affermato Montanaro.

Il tenente Pasquale Cuzzola guiderà la compagnia di Girifalco e negli ultimi sei anni ha lavorato in provincia di Catania.

(Servizio di Antonio Capria e Giulia Zampina)