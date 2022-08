Cadavere all’interno di un auto in fiamme ritrovato questa notte in contrada Piombo

Questa notte alle 4.10 circa la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in contrada Piombo per l’incendio di un’autovettura.

Sul posto la squadra rinveniva all’interno della vettura lato guida un corpo completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto polizia di stato, scientifica, PM di turno. Richiesto inoltre intervento del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dei vigili del fuoco per ulteriori accertamenti strumentali per il proseguo delle indagini, ancora in corso.