Prosegue l’attività della Polizia Locale contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti il decoro urbano.

Nell’ultima settimana, nonostante le criticità dovute alla carenza di personale, sono stati intensificati i servizi di controllo attraverso una serie di servizi mirati in specifiche aree del territorio che in data 25 agosto, avvalendosi delle telecamere di video sorveglianza appositamente collocate dalla Polizia Locale, hanno immortalato M. H. che con un autocarro di proprietà, trasportava e scaricava illegalmente un’ingente quantità di rifiuti speciali. A carico di questi l’Ufficio di P.G. ha proceduto alla denuncia ai sensi dell’art. 256 del codice dell’ambiente, oltre che al sequestro dell’autocarro utilizzato per il trasporto del materiale.

Il Sindaco, il quale ha espresso tutta la sua soddisfazione, emetterà, a carico del responsabile del reato, apposita ordinanza con la quale gli imporrà il ripristino dello stato dei luoghi, mediante bonifica dell’area, a cura di ditta specializzata, con l’onere delle spese che saranno sostenute dallo stesso soggetto che ha violato la legge.

Allo stesso modo, l’ufficio, con la collaborazione dei tecnici della Lamezia Multiservizi, ha proceduto a deferire all’A.G. un altro cittadino lametino, G.P , per furto d’acqua e danni sulla condotta comunale.

Sempre nell’ambito dei servizi predisposti a tutela del decoro urbano, sono state elevate sanzioni per oltre 20.000 euro a carico di soggetti immortalati dalle telecamere di sorveglianza ad abbandonare sul territorio rifiuti di ogni genere, anche in ore notturne nel tentativo di farla franca.

Anche i controlli sul versante della sicurezza stradale nelle giornate di controesodo hanno portato al ritiro di 3 patenti di guida ed elevare 35 verbali per eccesso di velocità.

Particolare soddisfazione ha espresso anche il Vice Sindaco, Antonello Bevilacqua il quale ha dichiarato: «ringrazio moltissimo la Polizia Locale per l’incessante e giornaliero lavoro svolto, nonostante la ben nota carenza di uomini, ed invito i cittadini ad un maggiore rispetto delle regole ed a dimostrare giornalmente il proprio amore per la Città ed il senso di appartenenza, anche con una collaborazione con le Forze dell’Ordine, al fine di tenere più pulita la nostra già bellissima Città. Non vi sarà alcuna tolleranza nei confronti di chi non rispetterà le regole, e la attività di controllo del territorio sarà presto intensificata con l’arrivo di nuovi agenti e mezzi».