Inaugurati i locali del centro servizi di Lameziaeuropa nell’area industriale lametina

Presentato questo pomeriggio il Centro Servizi per le Imprese attivato da Lameziaeuropa all’inteno dell’area industriale lametina, con nell’occasione le varie sale riunioni utilizzate per presentare il Masterplan di Sviluppo dell’area 2021 – 2027 comprendente anche il porto turistico e waterfront, gli studios della Calabria Film Commission, centro di ricerca Dulbecco presentati come progetti per rilanciare l’area industriale lametina.

Davanti al vescovo, sindaco e giunta lametini, primi cittadini dell’hinterland, i consiglieri regionali Bruni e Raso, il parlamentare Furgiuele e la sottosegretaria Nesci, ma con nessun componente della giunta regionale, i vertici della società partecipata nata per favorire lo sviluppo dell’area industriale hanno cercato di sponsorizzare al meglio i progetti privati e pubblici che per lo più ad oggi sono ancora sulla carta.

