Verso il completamento del parco della Pedichiusa

Delle due parti della riqualificazione che ha coinvolto un’area verde nel centro storico di Nicastro, più avanzata è quella attigua l’istituto comprensivo Don Milani, mentre ancora è con i lavori in corso la parte relativa all’ex mulino, con entrambe le porzioni che dovranno poi essere aree pubbliche di ritrovo. Il problema successivo sarà la manutenzione del verde ed il controllo del decoro urbano, con tanti esempi anche nelle vicinanze di buoni propositi poi finiti male (ex palestra in via Belvedere, piazzetta in vico Torre, ponte in vico Conciapelle, etc).

