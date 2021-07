Posizionata all’ingresso di Piazza Mercato Vecchio “Cromoformesuonoverticalizzazioni in ferro n. 1”

Con l’inaugurazione ufficiale prevista sabato pomeriggio, già posizionata all’ingresso di Piazza Mercato Vecchio la pittoscultura in ferro zincato e verniciata, realizzata dall’artista neoplasticista Renzo Eusebi.

Il titolo dell’opera è “Cromoformesuonoverticalizzazioni in ferro n. 1”, una pittoscultura in ferro zincato, verniciata, con misure di 4,14 m di altezza, per 60x60cm e ulteriori misure varie, irregolari.

Dopo l’ inaugurazione della pittoscultura si terrà per una settimana la mostra personale con altre opere di Renzo Eusebi nel complesso monumentale del Chiostro di S.Domenico, sede del Museo Archeologico di Lamezia Terme