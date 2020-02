Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza da maggio aperta a Girifalco

L’assessore alla Sanità del Comune di Girifalco, Ferdinando Cosco, esprime compiacimento alla visita dei vertici Asp che, insieme a tutti gli altri organi competenti compreso Luciano Lucanìa, referente regionale per la sanità penitenziaria ed il superamento degli Opg, hanno mercoledì effettuato un sopralluogo e una riunione nei locali delle Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

I lavori, realizzati dall’Asp con un costante e proficuo rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale, soprattutto da parte del sindaco Pietrantonio Cristofaro e dall’assessore Ferdinando Cosco in continuo contatto con i vertici dell’Asp, in primis con l’architetto Carlo Nistico, sono a buon punto. In quella riunione è, infatti, stata prevista l’apertura dell’imponente struttura sanitaria per il mese di maggio.

«L’amministrazione comunale – ha dichiarato il delegato alla Sanità – ha seguito l’iter dei lavori passo dopo passo. Un’attenzione mai venuta meno e che proseguirà anche nei prossimi mesi. Con l’avvio delle Rems, e soprattutto per l’attivazione imponente dei servizi afferenti alla radiologia, alla cardiologia e al laboratorio analisi, il territorio di Girifalco e l’intero comprensorio si dotano di un altro importante punto di riferimento per l’intero Meridione, confermando la vocazione del nostro paese quale quella di Polo sanitario a livello nazionale. Da ricordare che l’amministrazione comunale, sempre da parte del sindaco e dell’assessore delegato alla Sanità, è in contatto con i vertici dell’Asp di Catanzaro – che vive un momento particolare, com’è noto, quale quello del commissariamento – per consentire che tutti i servizi territoriali siano garantiti presso il Polo sanitario territoriale di Girifalco, compreso il decantato servizio vaccinazioni per il quale si è formalizzato dura protesta nei confronti dei suddetti vertici dell’Asp».