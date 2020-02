“Stoccaggio rifiuti nell’area industriale di San Mango d’Aquino solo ipotesi della Regione”

Sulla possibile realizzazione di un’ attività di stoccaggio rifiuti nell’area industriale di San Mango, il primo cittadino Luca Marrelli questa mattina ha avuto un incontro con i responsabili del dipartimento della Regione.

«Ritengo doveroso informare i sammanghesi che ad oggi, non è stata concessa alcuna autorizzazione», spiega il sindaco, «è solo iniziato il percorso burocratico attivato dalla richiesta da parte dell’ente Regione. Un iter sul quale il Comune non ha alcuna competenza e che prevede il parere vincolante di molte autorità di controllo della Regione. Nonostante le ampie assicurazioni circa la sostenibilità ambientale del progetto, l’Amministrazione Comunale intende, comunque, far valere la sua voce e mai consentirà la nascita, nel nostro territorio, di attività che possano mettere a rischio la salute dei cittadini».

Marelli reputa giusto «chiarire ogni dubbio, abbiamo ritenuto opportuno convocare un’assemblea pubblica per spiegare ai nostri cittadini come stanno le cose. Approfitto per esprimere il grande rammarico per come è stata trattata la questione da alcuni cittadini e per gli attacchi gratuiti ed ingiusti che l’ Amministrazione ha ricevuto», concludendo che «nei prossimi giorni appena stabiliremo data e ora ci incontreremo nella sala del consiglio per un’assemblea pubblica».