Sabato incontro pentastellato a Girifalco in vista delle elezioni amministrative

“Girifalco guarda al futuro” è il tema con il quale sabato a partire dalle 17,30 verterà il dibattito pubblico che si terrà nell’aula consiliare del municipio di Girifalco in vista delle elezioni comunali di maggio/giugno prossimi.

All’evento moderato dal consigliere comunale uscente de i “Cittadini liberi e attivi” del comune girifalcese Luigi Antonio Stranieri saranno presenti, tra gli altri, i parlamentari Riccardo Tucci (che è oltretutto facilitatore regionale), Paolo Parentela, Bianca Laura Granato e Giuseppe D’Ippolito assieme al facilitatore regionale Fabio Gambino.

«Sarà un’occasione importante per interrogarsi sul futuro appunto del territorio, sul suo sviluppo e sulle potenzialità dello stesso in occasione di queste consultazioni locali nelle quali il M5S vorrà dare tutto il suo apporto nella costituzione di una lista monocolore legata agli ideali ed ai principi ispiratori dello stesso Movimento», spiegano i grillini, «lista che a tutt’oggi dovrebbe essere l’unica del Movimento – per le Comunali appunto – in tutta la provincia di Catanzaro».