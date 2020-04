L’associazione Girifalcese in Svizzera manda mascherine e un contributo economico alla comunità

L’Associazione Girifalcese in Svizzera aiuta la sua comunità nonostante la distanza. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, ha, infatti, fatto sapere che, stamattina, il sodalizio ha fatto pervenire tramite il signor Vincenzo Stranieri, che si ringrazia per la disponibilità, delle mascherine per la comunità.

Inoltre nelle scorse ore l’Associazione Girifalcese in Svizzera ha versato, sul conto attivato dalla Chiesa per l’emergenza Covid-19, un contributo per aiutare le famiglia di Girifalco più in difficoltà. Il contributo è il risultato della raccolta fondi promossa, in Svizzera, dal sodalizio per sostenere la comunità in questo delicato momento.