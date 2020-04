Si dimettono 7 consiglieri, fine anticipata per il consiglio comunale di Girifalco

Fine anticipata per il consiglio comunale di Girifalco, il cui mandato era in scadenza in questi mesi con tornata elettorale rimandata però in autunno per via dell’emergenza Covid-19 in atto.

I consiglieri comunali Teresa Signorello, Ferraina Elisabetta, Piccione Concetta, Defilippo Domenico, Siniscalco Maurizio, De Stefani Filippo Giovanni, Deonofrio Mario oggi hanno presentato, ai sensi dell’art. 141 comma 1 lettera B punto 3, le proprie dimissioni.

Per tale motivo termina l’esperienza amministrativa, con la Prefettura che dovrà nominare un commissario che traghetterà l’amministrazione verso le prossime elezioni.