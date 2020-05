Cosap azzerata per il 2020 a San Mango d’Aquino, domenica mercato per soli generi alimentari

La giunta comunale di San Mango d’Aquino ha deciso di non applicare per il 2020 la tassa occupazione del suolo pubblico per aiutare la ripartenza delle attività economiche in questo periodo difficile per tutti gli esercenti e per gli occupanti del mercato domenicale

Si comunica inoltre che domenica il mercato sarà svolto regolarmente per solo generi alimentari e in piena sicurezza, osservando le prescrizioni con la presenza dell’agente di polizia locale e l’ausilio dei volontari della protezione civile per controllare gli accessi

Si confida nel buon senso e nel rispetto delle regole: distanza interpersonale, mascherine e guanti evitando assembramenti.