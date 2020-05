Il Ministero approva l’uscita dal dissesto del comune di San Mango d’Aquino

«Dopo aver approvato in giunta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, strumento finanziario previsto dalla legge per i Comuni in dissesto finanziario, veniva portato al vaglio del Consiglio Comunale e trasmesso al Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’ Interno, con nota del 26 maggio notificata in data odierna, ha certificato l’approvazione della richiesta di riequilibrio del bilancio comunale. Questo ci permette di uscire dal dissesto e di guardare con più serenità e fiducia al futuro». Lo comunica il sindaco di San Mango d’Aquino, Luca Marrelli, sostenendo che «abbiamo tenuto fede all’impegno e scongiurato anche la mobilità del personale».

Ringraziamenti dal sindaco vanno «alla giunta, a partire dal Vicesindaco, al Responsabile dell’area economica Marsico che ha avuto anche la capacità di relazionarsi e confrontarsi costantemente con i responsabili degli uffici del Ministero, ai Consiglieri e agli uffici dei settori del Comune poiché ognuno con proposte e suggerimenti ci ha consentito di mettere in campo un modello organizzativo virtuoso per amministrare al meglio l’ ente comunale. Un lavoro encomiabile che ha determinato l’ approvazione dell’ ipotesi di bilancio dopo un lungo e difficile percorso da parte del Ministero».

Si annuncia infine che «seguirà una relazione dettagliata su quanto fatto e realizzato perché è giusto e doveroso rendicontare ai cittadini l’operato di due anni di lavoro speso nell’ interesse della collettività».