La giunta di Conflenti approva il progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel cimitero

Ieri sera è stato approvato, dalla giunta comunale di Conflenti, il progetto di livello definitivo per l’esecuzione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche per un totale di 100.000 euro.

«Allo stato attuale, l’ingresso al cimitero è garantito da una scalinata che non permette l’accesso alle persone con disabilità in quanto sprovvista di qualsiasi dispositivo per il superamento delle barriere risultando di difficile utilizzo anche per le persone anziane in generale» si spiega online per descrivere il progetto.

«All’interno il cimitero si dispone su più gradoni collegati da rampe con le stesse caratteristiche dell’ingresso. Gli interventi di progetto hanno come fine ultimo quello installare dei dispositivi atti a consentire, alle persone con ridotte capacità motorie, di superare agevolmente i vari dislivelli presenti» sarà quindi la finalità dell’appalto.