Comuni Unione di Montecontessa, Sieco cerca un operatore ecologico

La Società Si.Eco spa in merito al servizio di raccolta differenziata porta a porta e servizi di igiene ambientale si sta espandendo con il nuovo servizio nei comuni Unione di Montecontessa – Comuni di San Pietro a Maida, Maida, Cortale Jacurso.

Nell’ambito del nuovo servizio di Raccolta differenziata porta a porta e servizi di igiene ambientale per i comuni Unione di Montecontessa si ricerca profilo lavorativo da collocare quale “operatore ecologico ”.

Per la figura professionale di cui sopra, sono richieste:

– Iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento – D.I.D;

– Residenza nei comune oggetto del presente avviso;

– Esperienza minima lavorativa in ambiti aziendali organizzati

– Assenza di carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale “nullo”;

– Possesso di patente B;

– Età anagrafica fino a 35 anni

Sede di lavoro: COMUNI DI SAN PIETRO A MAIDA, MAIDA, CORTALE, JACURSO

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 08 Luglio 2020.

Il processo di selezione sarà gestito dalla Società Si.Eco spa.

Per candidarsi inviare una e–mail con curriculum vitae a: personale@siecospa.it.