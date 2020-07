Questa mattina, come da tradizione, è stato offerto il cero votivo alla Madonna dall’Amministrazione Comunale di San Mango d’Aquino, in una cerimonia rivista per rispettare le norme anti contagio vigenti.

«In questo periodo davvero particolare per il mondo intero affidiamo alla Madonna delle Grazie le nostre speranze e le nostre aspettative affinché possa illuminare e proteggere la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco Luca Marrelli, «è una festa sentita e partecipata da molti fedeli ma anche un momento di condivisione, di raccoglimento, di unita’ del popolo, di riflessione voluta dalla fede e dal momento festoso. Le tradizioni si devono rafforzare e dare ai giovani una prospettiva radiosa per migliorare le comunità».

Secondo il primo cittadino «è nostro compito, ed è compito anche dei cattolici, offrire alle comunità spazi di dialogo e di informazione, nella consapevolezza che la discussione e il confronto non è un ostacolo alla democrazia ma rappresenta un percorso di crescita e di miglioramento della società».