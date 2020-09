Incendio in località Cirignano a Conflenti domato dopo due ore

Questa mattina, allertato da Calabria Verde, è entrato in funzione in località Cirignano a Conflenti il nucleo AIB del Gruppo, per spegnere le fiamme di un incendio boschivo che per circa 2 ore ha anche interrotto il transito sulla strada, coinvolgendo nelle operazioni di spegnimento anche il Gruppo dei NERS di Decollatura.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Conflenti ringraziano “tutti i Volontari per l’ottimo lavoro quotidianamente svolto con serietà e professionalità e per essere sempre in prima linea nelle attività a tutela e salvaguardia del territorio”.