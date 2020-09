Ordinanza di sospensione attività didattiche e chiusura studi medici a Curinga in via precauzionale

Non si attenua l’attenzione sulle misure di prevenzione da nuovi casi di Covid-19 anche nel lametino.

In via precauzionale, il sindaco di Curigna ha disposto tramite ordinanza la chiusura degli studi medici di base da oggi a martedì compreso, fermo restando la garanzia del servizio per le prescrizioni on-line.

Ordinata anche la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado oggi e domani.

Motivo della scelta dell’atto amministrativo la verifica di potenziali nuovi casi di rientro, ancora non confermati ufficialmente.